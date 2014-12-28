الإسكان: لن نقدم المزيد من القروض

كشف المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط عن توجه وزارة الإسكان لتوزيع أكثر من 100 ألف منتج سكني، تشمل أراض مطورة وقروضا، خلال العام 2015، منوها إلى أن جميع ميزانيات واعتمادات مشاريع الوزارة مرصودة ولن تتأثر بأي طارئ على ميزانية الدولة.

وأوضح الزميع أن الوزارة تتعامل الآن مع أكثر من 750 ألف طلب من إجمالي نحو مليون ألف طلب تم رفعها للوزارة عبر بوابة "إسكان" وهو الموقع المخصص لاستقبال طلبات الدعم السكني، مضيفا "أنجزنا عملا كبيرا قبل البدء في استقبال الطلبات، تمثل في تنظيم استقبال طلبات الدعم واستقينا معلوماتنا عبر التواصل مع 13 جهة حكومية لجميع المعلومات وتأسيس قاعدة بيانات ضخمة ساهمت في تسهيل الإجراءات اللاحقة وتسريع وتيرتها لتحديد مستحقي الدعم السكني".

وأوضح المهندس الزميع أن الوزارة يتوافر لديها الآن 306 آلاف منتج سكني سيتم تخصيصها وتوزيعها حسب جدول زمني سيعلن عنه قريبا، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق اعتماد 13 ألف وحدة سكنية، وزع جزء منها في جازان وبدأ قبل أيام في بريدة توزيع جزء آخر، وينتظر أن يعلن قريبا عن توزيع الوحدات المخصصة في كل خيبر وصامطة وحفر الباطن ومدن أخرى.

وبين الزميع أن عدد المشاريع التي يجري العمل في بنيتها التحتية حاليا تبلغ 13 مشروعا ينتظر أن توفر أراض مطورة تكفي لإنشاء 53 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى العمل حاليا على ترسية 29 مشروعا يتوقع أن توفر أراض مطورة تكفي لإنشاء ما يزيد على 31 ألف وحدة سكنية، مضيفا "تبلغ تكلفة المشاريع التي نعمل عليها حاليا أكثر من 56 مليار ريال".

وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أن صندوق التنمية العقاري قدم خلال السنوات الأربع الماضية 200 ألف قرض تبلغ قيمتها 97 مليون ريال وهو ما يعادل 25 في المائة من إجمالي ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه قبل 41 عاما، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم رغبة الوزارة بضخ المزيد من القروض في الوقت الراهن خشية تسبب ذلك في ارتفاع الطلب على الأراضي وبالتالي تضخم أسعارها.

