وزير الشؤون الإسلامية يكرم خطيبي جمعة متميزين

كرّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل خطيبي جمعة متميزين، وذلك خلال استقبال معاليه اليوم لخطيب جامع الغدير بالرياض سعد بن محمد الفياض، وخطيب جامع حفر العتش عبد المحسن بن محمد الدويش، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.

جاء ذلك التكريم لما تضمنته خطبتيهما من التركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية وآثارها وثمارها، وكذلك ما زخرت به من إشارات وإرشادات لتأكيد الحرص على الصلاة وأركان الإسلام والقيم الاجتماعية والتربوية والأخلاقية.

من جهتهما عبر الخطيبان عن تقديرهما لهذا التكريم مؤكدين أهمية خطبة الجمعة ومنبرها في بث ما يهم المسلمين في عقيدتهم ونشر العلم والتحذير من المخالفات وتجسيد وحدة أبناء الأمة.

كما وصف الدكتور توفيق السديري التكريم بأنه في إطار دفع وكالة الوزارة لشؤون المساجد لتطوير قطاع المساجد والدعوة والإرشاد ومنسوبيها.