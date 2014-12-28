400 وظيفة في الشرقية

تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف بعد غد لقاء توظيف لشغر 400 وظيفة متنوعة في إحدى شركات الزامل للصناعة ضمن برنامج تدريبي، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وتستقبل الغرفة المتقدمين من طالبي العمل الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والصناعية والدبلوم التقني، حيث يتم تدقيق وثائقهم، التي تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف المعروضة، واستقبال طلبات التوظيف للمتقدمين من قبل اللجان المتخصصة بالشركة.

ودعت غرفة الشرقية طالبي العمل إلى الحضور في الموعد المحدد مصطحبين معهم السيرة الذاتية وصورة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إن وجدت، وصورة من الهوية الوطنية حيث ستقوم اللجان المتخصصة بشركة الزامل للصناعة باستلامها واستقبال أي استفسار بخصوص الوظائف المتاحة.