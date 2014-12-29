أكثر من ملياري ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي

خصصت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من ملياري ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي مابين معاشات ضمانية ومساعدات وبرامج مساندة خلال شهر ربيع الأول من هذا العام 1436 هـ .

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي بالوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي والذي أوضح بأن ما تم صرفه لشهر ربيع الأول بلغ (2.088.947.536) ريالًا موزعة مابين معاشات ومساعدات, وبرامج مساندة, حيث صرف يوم الثلاثاء 1 /3 /1436هـ على

المعاشات الضمانية مبلغ (1.274.266.600) ريال لعدد (898.927) حالة ضمانية, كذلك سيتم إيداع مبلغ (506.362.501) ريال لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء يوم الخميس 10 /3 /1436هـ , أيضاً سيتم إيداع ما خصص لبرنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة الضمانية مبلغ (18.616.308) ريالات يوم الثلاثاء 15 /3 /1436هـ , كذلك تم تخصيص مبلغ (9.616.950) ريالاً لبرنامج الدعم التكميلي, وسيتم إيداع ما خصص لبرنامج المساعدات الضمانية النقدية مبلغ وقدره (506.362.501) ريال يوم الجمعة 18 /3 /1436هـ,.كما بلغ ما خصص لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء مبلغ (75.704.619) ريالاً للمسجلين في البرنامج لهذا الشهر.

وأبان الثبيتي انه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدارسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية , مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات , وذلك إما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج , أو زيادة الدخل , أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد , أو عدم ثبوت الطلاق , كما أن الشروط لم تنطبق على معظم الحالات الجديدة حيث لم يتم تسجيلها .

وأشار مدير عام العلاقات والإعلام الاجتماعي بأن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة إلى جميع المستحقين من خلال وكالة الضمان الاجتماعي.