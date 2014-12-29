الإسكان تستعد للإعلان عن مواعيد تسليم المواطنين

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أنه بعد الفراغ من إعلان عدد المستحقين بحسب محافظات المملكة وإعلانها في وسائل الإعلام, فإن الوزارة تعكف حالياً على التحضير للإعلان عن مواعيد تسليم المواطنين وحداتهم السكنية أو برنامج أرض وقرض والتي ستعلنها الوزارة من خلال معرفة تواريخ تسليم كل مواطن منتجه في محافظته وإعلان ذلك في جدول سينشر قريباً يوضح التواريخ المحددة للاستلام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات ومديري الفروع اليوم, مؤكدا أن الوزارة مستمرة في التسليم وأنها خلال هذه السنة ووفقاً للجدول الزمني للمشروعات ستنتهي من مشروعات كبيرة في مناطق متعددة إضافة إلى العمل بقوة لإنهاء المشروعات التي تسير في المدن الكبرى بالمملكة.