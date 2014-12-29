الخارجية والإعلام أكثر الجهات تدريباً لـ"موظفيها"

تصدرت كل من وزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الدفاع وقطاعاتها الجهات الحكومية من حيث أعداد الموظفين المتدربين خارج المملكة، الذين تمت الموافقة على تدريبهم فقط من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

جاء ذلك بحسب إحصائية جديدة لوزارة الخدمة المدنية أوضحت من خلالها عدد الموظفين المتدربين خارجياً للعام المالي 1434 /1435هـ، حيث بلغ الموظفون الذين تم تدريبهم لوزارة الخارجية 228 موظفاً، ولوزارة الثقافة والإعلام 133 موظفاً، ووزارة الدفاع والطيران وقطاعاتها المختلفة 109 موظفين .

فيما كانت وزارة التجارة والصناعة، وهيئة حقوق الإنسان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وقطاعاتها، والمؤسسة العامة للموانئ الأقل من بين الجهات الحكومية بواقع موظف واحد.

وكشفت الإحصائية ذاتها تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث وجهة التدريب للموظفين المتدربين من الجهات الحكومية من خلال 205 موظفين، تلتها جمهورية مصر العربية بواقع 202 موظف، تلا ذلك الولايات المتحدة الأميركية بـ 120 موظفاً.

فيما تدرب موظف واحد فقط في ثماني دول مختلفة تمثلت في ليبيا وتركيا وطاجكستان وبلجيكا وباكستان وميانمار وأوكرانيا وزامبيا.