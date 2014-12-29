الرائد علاقي يفيق من الغيبوبة ليلقي التحية العسكرية

تداول المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للرائد طارق عبداللطيف علاقي، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية، والذي أفاق من غيبوبة دخل بها بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء أداء مهامه العسكرية في إحدى العمليات الأمنية في منطقة القطيف، وأدخل بسببها لمستشفى الملك فهد بالدمام.

مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج زار الرائد طارق علاقي في وقت سابق، بتوجيهات من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، حيث اطمأن خلالها على حالته الصحية، والتقى الفريق الطبي المشرف على متابعة علاجه، واستمع منهم لشرح وافٍ عن مراحل العلاج التي وصل إليها.