الشورى يرفع الوثيقة السياسية السكانية إلى الملك

أنهى مجلس الشورى مرحلة الإعادة الثالثة للتصويت على وثيقة السياسة السكانية للمملكة برفضها، وسيرفع المجلس خلال أسبوع تقريره إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنها من دراسة، مبيناً فيها نتيجة التصويت عليها في الجلستين الخاصتين بمرحلة الإعادة، وذلك وفقاً لمادة لائحته الداخلية الحادية والثلاثين.

وصوت 66 لصالح عدم خفض الخصوبة، وهي التوصية التي طالبت لجنة الإسكان بها للموافقة على الوثيقة وعارضها 57، ثم صوت الأعضاء على مشروع الوثيقة وفق مقترح الحكومة المطالبة بخفض الخصوبة باستخدام المباعدة بين الولادات فأيدها 60 عضواً، بينما عارضها 64، وبذلك تعثر إقرار الوثيقة السكانية سواء بنسختها الحكومية أو نسخة لجنة الإسكان، رغم أن نسبة الأصوات المطالبة برفض خفض الخصوبة كانت أكثر، لكن توصيات الشورى تحتاج إلى 76 صوتاً لتصبح قرارات، وهو ما تحتاجه أيضاً توصية الحكومة في مشاريعها لدى المجلس.