الشَّاعِرْ

" إضاءة : هذا هو النص الثالث الذي يتم نشره اليوم بعد أن تم نشر كل من : " حكاية " الأربعاء الماضي ، و " دقّات " قبل أمس السبت ، عنوان النص : " الشاعر " و هناك نصوص أخرى أسعد بمواصلة نشرها تباعاً ، و جميعها ضمن كرّاسة شعرية غير مطبوعة و لم يسبق نشرها أو أي منها ، تحت اسم عام يجمع بينها هو : " من شهوة الضمّات و التنوين / متتالية شعرية "



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يِرْسِمْ

حَمَامَهْ ..

يِنْتِظِرْهَا

... تِلْقِطْ

الْحَبّ ،

.... وْ .. تِطِيرْ

... بْصَحْوَهْ وْ تَشْوِيشَهْ !

يِرْسِمْ لَهَا :

صَيَّادْ !

يِرْسِمْ لَهْ :

فِشّق !

مِنْ حِبْرْ وَهْمَهْ

فِي دِفَاتِرْ طِيشَهْ !



وْ عَلَى مَدَى عِشْرِينْ صَفْحَهْ

- يِمْكِنْ اكْثَرْ -



يُمعِنْ



بتجويعه

وْ تَعْطِيشَهْ !



يِصِيدَهَا الصَّيَّادْ

( يِمْسَحْ خَطْوَةْ الصَّيَّادْ ،

وَ الصَّيَّادْ ،

و حْزَامْ الْفِشَقْ :

عِشْرِينْ صَفْحَهْ - يِمْكِنْ اكْثَرْ ! - تِنْرِمي ..

و الَّلي بَهَا ..

ـ بَعْد التَّعَبْ ـ

نِهَايِتَهْ :

تَهْمِيشّه ! )

( الشّاعِرْ شْوَيّةْ أَذى

وَ هَكَذا ! )

.. يِرْكِضْ



....... تِطِيب الْعِيشَهْ !

يَاخِذْ

مِن جْنَاحْ الْحَمَامَهْ

رِيشَهْ !

يِغِطَّهَا

فِي

الْأَزْرَق الكبيــــــــــرْ

يِرْسِمْ حَمَامَهْ ،

يِنْتِظِرْهَا .. تِلْقِطْ الْحَبّ ..



وْ .. تِطِيرْ !

