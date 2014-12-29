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فهد عافت

<p>كاتب صحافي</p>

كاتب صحافي

الشَّاعِرْ

" إضاءة : هذا هو النص الثالث الذي يتم نشره اليوم بعد أن تم نشر كل من : " حكاية " الأربعاء الماضي ، و " دقّات " قبل أمس السبت ، عنوان النص : " الشاعر " و هناك نصوص أخرى أسعد بمواصلة نشرها تباعاً ، و جميعها ضمن كرّاسة شعرية غير مطبوعة و لم يسبق نشرها أو أي منها ، تحت اسم عام يجمع بينها هو : " من شهوة الضمّات و التنوين / متتالية شعرية "

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يِرْسِمْ
حَمَامَهْ ..
يِنْتِظِرْهَا
... تِلْقِطْ
الْحَبّ ،
.... وْ .. تِطِيرْ
... بْصَحْوَهْ وْ تَشْوِيشَهْ !

يِرْسِمْ لَهَا :
صَيَّادْ !
يِرْسِمْ لَهْ :
فِشّق !

مِنْ حِبْرْ وَهْمَهْ
فِي دِفَاتِرْ طِيشَهْ !


وْ عَلَى مَدَى عِشْرِينْ صَفْحَهْ
- يِمْكِنْ اكْثَرْ -

يُمعِنْ


بتجويعه
وْ تَعْطِيشَهْ !


يِصِيدَهَا الصَّيَّادْ
( يِمْسَحْ خَطْوَةْ الصَّيَّادْ ،
وَ الصَّيَّادْ ،
و حْزَامْ الْفِشَقْ :

عِشْرِينْ صَفْحَهْ - يِمْكِنْ اكْثَرْ ! - تِنْرِمي ..
و الَّلي بَهَا ..
ـ بَعْد التَّعَبْ ـ
نِهَايِتَهْ :
تَهْمِيشّه ! )

( الشّاعِرْ شْوَيّةْ أَذى
وَ هَكَذا ! )

.. يِرْكِضْ


....... تِطِيب الْعِيشَهْ !

يَاخِذْ
مِن جْنَاحْ الْحَمَامَهْ
رِيشَهْ !

يِغِطَّهَا
فِي
الْأَزْرَق الكبيــــــــــرْ

يِرْسِمْ حَمَامَهْ ،
يِنْتِظِرْهَا .. تِلْقِطْ الْحَبّ ..


وْ .. تِطِيرْ !

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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