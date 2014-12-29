القبض على اثنين سرقا سائق ليموزين

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأنه في مساء يوم الأحد 6 ربيع الأول 1436 تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة جدة من مقيم يعمل سائق مركبة أجرة، مفيداً بإيقافه من قبل قائد مركبة يرافقه شخص آخر في أحد الشوارع الرئيسية شمال محافظة جدة ثم قاما بضربه وسرقة مبلغ خمسمئة ريال منه ولاذا بالفرار، وأكد الناطق الإعلامي أنه فور تلقي البلاغ جرى البحث عن المتهمين بمتابعة مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد سعد البلادي وتم ضبطهما في فترة وجيزة واتضح أنهما مواطنان سعوديي الجنسية.

وأضاف: "تم تسليمهما لمركز الشرطة المختص فيما لا تزال التحقيقات جارية معهما، تمهيداً لإحالتهما وأوراق القضية لجهة الاختصاص".