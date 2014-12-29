القبض على7 أشخاص يسبحون بمنطقة محظورة بـ"الهاف مون"

ضبطت الدوريات البحرية سبعة أشخاص يمارسون السباحة في منطقة محظورة بشاطئ نصف القمر "الهاف مون" بمحافظة الخبر .

وأوضح المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي أن الدوريات البحرية وأثناء مزاولة عملها المعتاد شاهدت أشخاصاً يمارسون السباحة بمنطقة محظور السباحة فيها، ويوجد بها لوحات تحذيرية وإرشادية وتعرض أحدهم للغرق، وعلى الفور توجهت لهم فرق البحث والإنقاذ والمناوب الصحي وقامت بإنقاذ الغريق وإجراء الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي له، وجرى تحويلهم لمركز الشاطئ تمهيداً لتطبيق نظام أمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة بحقهم، لقاء مخالفتهم بالسباحة في الأماكن الممنوعة.

وقال النقيب الأكلبي إن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية لن تتهاون في تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بأمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة من خلال فرض العقوبات والغرامات المشددة على المخالفين، داعياً إلى التقيد بالتعليمات الواجب اتباعها عند طلب دوريات حرس الحدود وضرورة إبلاغ طوارئ حرس الحدود 994 عند حدوث أي طارئ.