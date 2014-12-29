القصيم تحفز شبابها بجائزة بقيمة مليون ريال

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم لـ"العربية.نت" أن الشباب المتميز عماد مهم ورقم صعب في المعادلة التنموية.

وقال أمير القصيم وهو يترأس اجتماع مجلس الأمناء اليوم إن المجالات التي تستهدفها الجائزة متعددة، وهناك الجديد فيها والذي يتمثل بالخطابة والخط العربي كمسارين جديدين هذا العام.

وتعد جائزة القصيم للتميز الشبابي أحد أهم الجوائز الموجودة في السعودية والتي تستهدف الشباب وتوزع مليون ريال على المتميزين في العديد من الأنشطة والفعاليات والتي من بينها مسارات التعليم والابتكار والفنون بكافة أشكالها وكذلك مسارات التطوع والعمل الاجتماعي وبرامج خدمة المجتمع.

من جانبه بين سليمان بن عبدالرحمن الفايز المدير التنفيذي للجائزة إن الجائزة متحركة وليست ثابتة وهناك دخول عناصر جديدة بشكل دائم، مشيرا إلى أن النسخة الثانية كان هناك تنافس بين أكثر من 8 آلاف متسابق في كافة المجالات.

وقال الفايز إن الجائزة تمنح في كل مسار ثلاث جوائز، وهي مفتوحة للجنسين في كافة المجالات، متوقعاً أن يكون التنافس هذا العام بشكل أكبر ليصل إلى أكثر من 20 ألف مترشح بعد أن شهدت الدورتان السابقتان نجاحا وقبولا لدى فئات الشباب.