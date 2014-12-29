جانٍ يسرق 19 مركبة في تبوك

تمكنت وحدة التحريات والبحث الجنائي التابعة لمركز شرطة النهضة بمنطقة تبوك من الإطاحة بأحد الجناة، وذلك بعد ورود عدة بلاغات من قبل عدد من المواطنين والمقيمين عن تعرض سياراتهم لتكسير الزجاج وسرقة محتوياتها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقـدم خالد الغبان، أنه تمت دراسة هذه البلاغات والتعرف على الأسلوب الإجرامي المتبع وملاحقة المشتبه بهم حتى تم القبض على الجاني وهو سعودي يبلغ من العمر 28 سنة، وبحوزته الأدوات المستخدمة بالسرقات، وبسماع أقواله اعترف بارتكابه بسرقة محتويات 19 سيارة، إضافة إلى سرقة إحدى السيارات بمشاركة 3 أشخاص آخرين تم كذلك القبض عليهم جميعاً، وبسماع أقوالهم وقيامهم بالتدليل على موقع السرقات حيث تم إيقافهم وإحالة كامل الأوراق لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ولايزال التحقيق جارياً.