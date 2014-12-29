وزير الصحة يتفقد عدداً من المستشفيات

قام وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع اليوم بجولة تفقدية لعدد من المرافق الطبية في مدينة الرياض شملت كلاً من مستشفى النقاهة ومستشفى الإيمان ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيث التقى بالمرضى واطمأن على سير الخدمات المقدمة لهم .

وأكد وزير الصحة لجميع العاملين أن دور وزارة الصحة تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للمرضى على أفضل وجه وبجودة عالية, ودعم المستشفيات بكل الاحتياجات التي تتطلبها تلك المستشفيات وتسهم في تحقيق رضاهم .

وأبان أن العاملين من الزملاء في المستشفيات يبذلون جهودا كبيرة في خدمة المرضى, حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن الهدف الرئيس من الزيارة هو تلمس احتياجات المرضى ومطالبهم التي هي محور اهتمامنا في وزارة الصحة وكيفية الإسهام معا في تطوير الخدمة بما يلبي احتياجاتهم .

كما زار الجناح المخصص لمرضى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" واطلع على غرف العزل والعناية المركزة .

واستمع إلى شرح عن خدمات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز وما يضمه من أجهزةٍ وتقنياتٍ طبية حديثة، مما جعله نموذجا حديثا لمستشفيات وزارة الصحة، والمجهز بأحدث تقنية، وكذلك عدد الأسرة وعدد أسرة العناية المركزة، وعدد أسرة الطوارئ والتي أعدت بما يتناسب مع المعايير العالمية والتي تتبناها وزارة الصحة تحقيقاً لكسب رضا وأمن وسلامة المواطن السعودي.

وكانت جولة وزير الصحة قد شملت عدداً من الأقسام أبرزها العناية المركزة وغرف الملاحظة والصيدلية، إضافة إلى المختبر، وقسم الأشعة والعمليات والغرف المجهزة بالأنظمة الرقمية "الديجتال" وغرف جراحات اليوم الواحد وغرفة عمليات الطوارئ, وقسم الأشعة والمختبر والتي تحتوي على أحدث وأفضل الأجهزة التقنية والحديثة على مستوى المملكة، وذلك من خلال إجراء جميع أنواع التحاليل الطبية، والأشعة المقطعية والتلفزيونية والرنين المغناطيسي والأشعة فوق الصوتية وأشعة تصوير الثدي، إضافة إلى أقسامٍ متكاملة للخدمات المساندة، والتي تقدم الدعم لجميع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

كما قام وزير الصحة بجولةٍ تفقديةٍ مماثلة لمستشفى الإيمان زار خلالها أقسام المستشفى واطلع على آخر المستجدات والإنجازات كما قابل الطاقم الإداري والطبي واستمع لمرئياتهم ومطالباتهم وحث العاملين في المستشفيين على بذل المزيد من الجهد لخدمة المراجعين، مؤكدا الحرص الدائم على توفير الخدمة الصحية المثالية للجميع .

وزار عددا من المرضى في المستشفى وقدم لهم باقات من الورود واستمع لاحتياجاتهم ووعدهم بأن يتم النظر فيها وتحقيق مطالبهم .

عقب ذلك شاهد معاليه عرضا مرئيا عن المستشفى وعن المشاريع التي تحت الإنشاء كبرج الطوارئ سعة 200 سرير والذي يشمل العديد من الأقسام والعيادات وغرف التنويم.

واستمع إلى شرح عن وضع المستشفى الحالي والمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجههم وإن كان مستشفى الإيمان من المستشفيات التي تستقبل الحالات الطارئة والتي تصل إلى 23 ألف حالة في الشهر, علما أن المستشفى قائم على التشغيل الذاتي كاملا ويعتبر من المستشفيات المرجعية .

كما شملت الجولة زيارة لمستشفى النقاهة بطريق الخرج, حيث قام معاليه بزيارة وجولة شملت المبنى القديم والحديث للمستشفى بالإضافة إلى غرفة العلاج الطبيعي ومبنى الطوارئ الجديد .

واستمع لشرح عبر البروجكتر لما يشمله المستشفى من أقسام وما يقدمه من خدمات للمرضى، فيما قام بجولة على المعرض الذي أعده المستشفى والخاص بالخدمات والأقسام الذي يحتويها المستشفى, عقب ذلك قام بزيارة لعدد من المرضى والاستماع لهم ولمطالبهم وما يحتاجونه من خدمات واعداً بتذليل كافة العقبات في القريب العاجل.