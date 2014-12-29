وظائف في مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن رغبتها في شغل وظائف على برامج التشغيل من الجنسين بمقرها الرئيسي بالرياض في تخصصات مختلفة، وذلك وفقاً للمؤهلات والشروط المحددة لكل وظيفة والموضح تفاصيلها على موقع التوظيف الإلكتروني.

واشترطت المدينة في شغل الوظائف: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وأن تكون جميع الخبرات في القطاع الحكومي موضحاً بها اسم الموظف ومسمى الوظيفة والراتب وبداية الخدمة ونهايتها ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة.

كما اشترطت أن تكون جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص، موضحاً فيها اسم الموظف, ومسمى الوظيفة, وبداية الخبرة ونهايتها, وعدد ساعات العمل اليومية, وعدد أيام العمل في الأسبوع، مرفقاً معها بيان مدة اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تكون جميع الخبرات في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها.

وأوضحت المدينة أنه سيكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً من خلال الرابط http://careers.kacst.edu.sa بدءاً من يوم الأحد 06/03/1436هـ الموافق 28/ 12/ 2014م حتى نهاية دوام يوم الخميس 17 / 03 / 1436هـ الموافق 08 / 01 / 2015م.