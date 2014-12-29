إحباط تهريب 285 لتر خمر داخل خزان وقود شاحنة

أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة أحد القادمين إلى المملكة في إدخال كمية من الخمور على شكل سائل بإجمالي 285 لترا عبر خزان الوقود الأساسي للشاحنة بعد تجزئته إلى جزأين بطريقة محكمة جزء معبأ بالديزل، والجزء الآخر معبأ بالخمور المسكرة، إلا أن رجال الجمارك أحبطوا محاولته البائسة.

مدير عام جمرك البطحاء، عبدالرحمن المحنا، أوضح أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عثر على تلك الكمية من الخمر بإجمالي 285 لتر خمر داخل خزان الوقود الرئيسي للشاحنة، وذلك بعد أن تمت تجزئته إلى جزأين، واستغلال الجزء الأكبر لتهريب كمية الخمور.

وأكد المحنا من خلال هذه المحاولة التي تم إحباطها إدراك رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية "البرية، الجوية، البحرية" لهذه الحيل وغيرها لمحاولة إدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أنه يُقابل ذلك جهود كبيرة يبذلها رجال الجمارك التي أسهمت بفضل من الله في إحباط العديد من محاولات التهريب.