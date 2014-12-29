"الدواء" تنبه إلى خلل في حقن قد تمنع وصول الأنسولين

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستهلكين والممارسين الصحيين، إلى وجود مشكلة في مجموعات من حقن الأنسولين، قد تؤدي إلى منع وصول الأنسولين إلى المريض.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن هذه الحقن مصنعة بواسطة شركة أونو ميدكال أي/إس، وموزعة من قبل شركات عدة هي:

- ميدترونيك ميني ميد (Medtronic MiniMed): (مجموعات الحقن: ميني ميد سلوت (MiniMed SilhouetteTM)، وميني ميد شور- تي (MiniMed Sure-TTM)

- روش دياقنوستكس (Roche Diagnostics): (مجموعات الحقن: أكيو تشيك تندر 1 (Accu-Chek® Tender I)، أكيو تشيك تندر 2 (Accu-Chek® Tender II)، أكيو تشيك تندر لينك 1 (Accu-Chek® TenderLink I)، أكيو تشيك تندر لينك 2 (Accu-Chek® TenderLink II).

- أنيماس (Animas): (مجموعات الحقن: كومفورت (ComfortTM)، كومفورت شورت (ComfortTM Short)، كونتاكت ديتاتش (ContactTM Detach).

- هارادا (Harada): (مجموعات الحقن: كومفورت (ComfortTM)، كومفورت شورت (ComfortTM Short)

وأضافت الهيئة أن أنبوب مجموعات الحقن هذه يمكن أن ينفصل في نقطة توصيله مع الإبرة، ما يؤدي إلى عدم وصول الأنسولين إلى المريض دون أن يصدر تنبيه من مضخة الأنسولين لإشعار المريض بذلك، ما قد يتسبب في زيادة مستوى السكر في الدم وربما يتسبب في آثار خطيرة على صحة المريض.

وأشارت إلى أن بإمكان المريض الاستمرار في استخدام هذه الحقن مع ضرورة الحرص على اتباع تعليمات الاستخدام الموجودة في الأغلفة الداخلية للمنتج، وفحص الأنبوب بشكل منتظم عند نقطة التوصيل (موضحة في الصورة)، ومراقبة مستوى سكر الدم بشكل دوري باستخدام جهاز قياس سكر الدم.

ووجهت "الغذاء والدواء" إرشادات للمرضى في حال انفصال الأنبوب، تشمل عدم محاولة إعادة توصيل الأنبوب واستبدال مجموعة الحقن فوراً، ومعالجة أي ارتفاع في مستوى سكر الدم، إضافة إلى إبلاغ الهيئة إذا كان لديهم أي من هذه الأجهزة المتأثرة من خلال الموقع الالكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية: http://ncmdr.sfda.gov.sa، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بالتنسيق مع الشركة المنتجة لها.

أسماك ومنتجات حليب فاسدة

ومن جهة أخرى ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في القطيف وجدة يزودان مطاعم ومعامل بأسماك ومنتجات حليب فاسدة، ووجدوا فيهما نحو 950 كيلوغراماً من المنتجات التي لا تصلح للاستهلاك.

وبينت الهيئة أن الجولات الرقابية لمفتشيها أدت إلى ضبط مستودع بحي الرابعة في القطيف، فيه ما يزيد عن 650 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة مختلفة الأصناف (سمك ستيك، سمك كامل، روبيان)، إضافة إلى كميات أخرى من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر التي ظهر عليها علامات فساد وتغيرت خواصها، مشيرة إلى أن المستودع كان يوزع منتجات بحرية على محلات أسماك ومطاعم.

ولفتت الهيئة إلى أنها كشفت مستودعاً في حي النخيل بجدة، فيه نحو 300 كيلوغرام من منتجات الحليب (جبن عكاوي، جبن أبيض، لبنة) يظهر عليها علامات التلف والتعفن، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن المستودع يبيع هذه المنتجات لمعامل حلويات تستخدمها في تصنيع الفطائر والمعجنات والبيتزا.