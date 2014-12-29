ضبط عصابة تسرق المركبات والدراجات نارية في مكة

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة تسعة أشخاص، تورطوا في عمليات سرقة مركبات ودراجات نارية، ومن ثم أخذ قطعها وبيعها كقطع غيار، في مكة المكرمة.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، تمكنت من ضبط تسعة أشخاص، من جنسية عربية وآخر إفريقي، متهمين بسرقة أكثر من 13 مركبة، وست دراجات نارية، وقيامهم ببيعها كقطع غيار، داخل أحد الأحواش في مكة المكرمة.

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على المتهمين، فيما لا تزال التحقيقات جارية معهم، لمعرفة مدى تورطهم بقضايا أخرى مماثلة من عدمه، تمهيداً ﻹحالتهم برفقة كامل أوراقهم للجهات المختصة.