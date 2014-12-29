طلاب وطالبات يحصدون 165 جائزة إقليمية ودولية

حصد طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية 165 جائزة دولية، إثر مشاركتهم في مسابقات ثقافية ورياضية وعلمية على جميع المستويات الدولية والعربية والخليجية.

وكشف تقرير حديث لوزارة التربية والتعليم أن طلابها حققوا نحو 165 ميدالية ذهبية وفضية وبرنزية خلال مشاركتهم في فعاليات ومسابقات مختلفة عالمية وإقليمية وخليجية .

برنامج GLOBE البيئي

وذكر التقرير حصولهم على المركزين الأول والثاني على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من خلال مشاركتهم في مسابقة برنامج جلوب GLOBE البيئي ليوم الأرض 2013، والتي بلغ عدد دول المشاركة فيها من إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 13 دولة. وفي مسابقة الحملة العالمية الطلابية لأبحاث المناخ تمكّن طلاب المملكة من تحقيق المركزين الأول والثاني إقليمياً والمركز الثالث عالمياً، وكذلك في مسابقة الأبحاث البيئية على مستوى الدول العربية بمملكة البحرين 2014 حققوا المركز الأول .

خليجي 2 وصوت آسيا

وتضمن التقرير مشاركة طلاب المملكة في بطولة خليجي 2 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي خلال عام 1434، في ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، ونالوا أربع ميداليات ذهبية، وثماني ميداليات فضية، و14 ميدالية برونزية، كما حققوا ميداليتين ذهبيتين، إضافة إلى أربع ميداليات فضية من خلال مشاركتهم في أولمبياد الرياضيات الذي عقد في دولة قطر. وحصد طلاب المملكة ميدالية برونزية في مسابقة "صوت آسيا" التي تعنى بتعزيز مهارة الارتجال خلال مشاركتهم في مسابقة استخدامات اللغة الأم واللغة الإنجليزية التي نظمت في جمهورية الفلبين وشاركت فيها 30 دولة آسيوية، فيما حصدوا ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين وأربع ميداليات برونزية في نهائيات بطولة العالم المدرسية لألعاب القوى التي أقيمت في جمهورية التشيك العام الحالي .

إبداع 2015

ويأتي تحقيق طلاب المملكة لعشرات الجوائز والمراكز المتقدمة في المحافل الدولية، في الوقت الذي حقق فيه الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2015"، مشاركات منقطعة النظير من الطلاب والطالبات، إذ تخطت أعداد المشاركين للمرة الأولى حاجز 100 ألف طالب وطالبة منذ انطلاق الأولمبياد عام 2011.

وتشير الأرقام إلى اتساع رقعة الوعي المجتمعي بأهمية الموهبة والإبداع، وانتشار ثقافة ومناخ الموهبة في المجتمع السعودي، وهو ما يعكس جهود وزارة التربية والتعليم ونجاح خططها لتعزيز رصيد الوطن من رأس المال الفكري ودعم توجهات المملكة للتحول لمجتمع واقتصاد المعرفة، من خلال شراكة فاعلة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالها للموهبة والإبداع وغيرها من الجهات الوطنية الرائدة، التي تعمل على توفير ونشر ثقافة منهجية للتعرف على الموهوبين ورعايتهم .

116 ألف مشارك

وكشف المشرفون على الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" أن قراءة أرقام المسجلين للمشاركة في "إبداع 2015" توضح أن إجمالي الأعداد وصل إلى 116.277 طالبا وطالبة، من بينهم 64.860 طالبا، 34.641 طالبا في مسار البحث العلمي و30.219 طالبا في مسار الابتكار، فيما سجلت أعداد الطالبات 51.417 طالبة منهن 24.980 طالبة في مسار البحث العلمي و26.437 طالبة في مسار الابتكار، بنسبة زيادة بلغت نحو 51%، مقارنة بأعداد المسجلين في الأولمبياد العام الماضي.

وذكر تقرير الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2015" أن أعداد المدارس المشاركة في الأولمبياد وصل إلى 7.581 مدرسة، شملت جميع إدارات التعليم بجميع أنحاء المملكة بنسبة زيادة بلغت نحو 16% مقارنة بأعداد المدارس المشاركة العام الماضي .

البيئة التنافسية

ومما يشجع طلاب المملكة على التنافس الدولي البرامج المبتكرة من وزارة التربية والتعليم التي تقوم على أساس التنافس في مسارات البحوث العلمية والابتكارات، من خلال تقديم مشاريع عبر المشاركة الفردية أو الجماعية، يتم تحكيمها من أكاديميين متخصصين، لتحديد المشاركة الأفضل وفق معايير محددة للتأهل إلى مراحل متقدمة، مستهدفة إعادة صياغة اهتمامات الطلبة لميادين التعلم والمعرفة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام شريحة مهمة من أبناء الوطن الموهوبين والموهوبات، وتنمية روح الإبداع لدى ناشئة وطلبة المملكة في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلبة، وتطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف، وأخيرا التمثيل المشرف للمملكة في المحافل الدولية بمشاركات متميزة .

ويتصدرون العرب في الكيمياء والرياضيات وإنتل

تصدر طلاب المملكة طلاب الدول العربية السبع التي شاركت في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة ISEF، الذي أقيم في مدينة بتسبرغ في ولاية بنسلفانيا وشاركت فيه 65 دولة على مستوى العام، محققين أربع ميداليات برونزية .

وحقق طلاب المملكة ميداليتين خلال مشاركتهم في الأولمبياد الدولي للفيزياء، الذي أقيم في مدينة كوبنهاغن الدانماركية خلال الفترة من 7-15 يوليو 2013، وكان عدد الدول المشاركة 84 دولة .

كما حققوا برونزيتين ضمن مشاركتهم في الأولمبياد الدولي للكيمياء 2013 الذي احتضنته روسيا في دروته الـ45 خلال الفترة من 16-24 يوليو2013، ضمن 73 دولة مشاركة، وحصلت المملكة على أربع برونزيات خلال مشاركتها في الأولمبياد الدولي للرياضيات 2013 الذي احتضنته كولومبيا في دورته الـ54 في الفترة من 18-28 يوليو 2013، التي شارك فيها 99 دولة .

يأتي بعد ذلك مشاركة وزارة التربية والتعليم بطلابها وطالباتها في معرض تايبيه العالمي للمخترعين بمدينة تايبيه بتايوان2013 لتحقق جائزة التميز والميدالية الذهبية، وميداليتين فضيتين وبرونزيتين .

إضافة إلى الجائزة الفخرية للمخترعين، وفي معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة ISEF 2013 حقق طلاب وطالبات المملكة المركز الثالث دولياً وثماني جوائز، وفي معرض إنتل العربي للعلوم 2013 شاركت المملكة لتحصل على ست جوائز، وفي مسابقة إنتل أيسف للعلوم والهندسة في أميركا 2014 لتنال ست جوائز كبرى والمركز الثالث بعد أميركا وكندا. وفي معرض أيتكس 2014 حقق طلاب المملكة 20 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .

وفي أولمبياد البلقان للرياضيات المقام في بلغاريا 2014 حصلت الوزارة على ميداليتين وشهادة تقدير، وصولا إلى مشاركتها في أولمبياد آسيا في الفيزياء المقام في سنغافورة 2014 لتحقق شهادتي تقدير، وفي أولمبياد المالديف في الكيمياء المقام في روسيا 2014 حققت ميدالية برونزية، وفي أولمبياد الخليج الثالث في الرياضيات GMO 2014 حصلت على ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين.