لا بد أن نقدر لهيئة مكافحة الفساد محاولاتها الحثيثة للإمساك بطرف الخيط الذي يمكنها من ممارسة مهامها كما تأمل، إنها لم تيأس وما زالت تتلمس بداية الطريق الصحيح في غابة الفساد الكثيفة المليئة بالوحوش والكائنات السامة. إنها تحاول من خلال أفكار وآليات عديدة، منها التوعية والدعوة والإرشاد، ورجاء الفاسدين واستعطافهم أن يكفوا عن فسادهم، رغم علمها أن مثل هذه الاستراتيجية لن تفيد أبدا لأن الفاسد شخص تجرد من ضميره وإنسانيته ووطنيته، يسترخي ضاحكا هازئا بمثل هذه الدعوات الأخلاقية، ثم ينهض ليكمل مشواره في طريق الفساد.

آخر تقليعة لهيئة مكافحة الفساد اختراعها لوظيفة جديدة اسمها «أخصائي فساد» كما صرح لصحيفة الحياة نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله العبدالقادر يوم الأحد الماضي. هذا الأخصائي الذي سيعمل في الإدارات الحكومية تتركز مهمته في القضايا التالية: المراجعة، ومتابعة تطبيق الأنظمة والإجراءات، وتعثر المشاريع في المنشأة، والمتابعة المستمرة لإدارة المراجعة الداخلية في المنشأة. وأضاف في تصريحه قائلا: «نجد أن الحاجة إلى وجود متخصص في الجهاز الحكومي بأمور الفساد ضرورة ملحة، لذلك فإن معهد الإدارة الذي يترأس مجلس إدارته وزير الخدمة المدنية حريص على أن يصنف جزء من وظائف الدولة كمتخصصي مكافحة فساد».

وهكذا يبدو أننا سندخل تاريخ الإدارة بتخصص غير مسبوق نستطيع الإصرار على تسجيله باسمنا، وربما نصدره إلى العالم في وقت لاحق. ولكن مثل هذا الاختراع يفتح الباب واسعا للخيال حول وضع أخصائي الفساد في أي دائرة حكومية، وإمكانية تحقيقه لأي فائدة أو تعديل أي وضع يشوبه الفساد. تخيلوا هذا الموظف عندما يدخل الإدارة ومعه خطاب تعيينه فيها كأخصائي فساد، وكيف سيكون استقباله والتعامل معه بعد أن يقرر البدء في مهمته. بكل تأكيد سيكون هو تحت المراقبة والمتابعة لتعطيله وتعجيزه عن ممارسة عمله، فكل الفاسدين الخبراء في مجالهم سيتحالفون ضده بوسائلهم الجهنمية ليجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الانضمام إليهم أو مغادرة الإدارة، وبالتالي لن نستفيد من هذه الوظائف الجديدة وستصبح هدرا في ميزانية الدولة. ولهذا نرجو من هيئة مكافحة الفساد صرف النظر عن هذه الفكرة، والتوسل إلى الله أن يلهمها بفكرة أخرى أكثر جدوى وفائدة.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20141230/Con20141230743967.htm