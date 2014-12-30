إجراءات تفعلها السعودية في يناير تجاه المسافرين

تبدأ الخطوط السعودية في الأول من يناير 2015 تطبيق آلية "احجز وادفع"، التي تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المقاعد على الرحلات الداخلية وبكفاءة عالية، مما يتطلب إتمام شراء المقاعد المتوفرة بشكل فوري، بدلا من نظام الفترات الزمنية لشراء التذاكر للرحلات الداخلية المعمول به حالياً.

وأوضح مصدر مسؤول أن إجراءات الحجز تتم عن طريق مكاتب المبيعات أو وكلاء السفر المعتمدين بإتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة مباشرة والدفع بالأساليب المعتادة، أو عبر الإنترنت يتم الحجز وإصدار التذكرة مباشرة والدفع بواسطة البطاقة الائتمانية أو عن طريق خدمة "سداد"، وحرصاً من "السعودية" على توفير مرونة أكثر للمسافرين فقد تم تمديد صلاحية التذاكر الداخلية لتصبح عاماً من تاريخ بداية السفر بدلاً من 6 أشهر، منوهاً في نفس الوقت بأن هذه الآلية سوف تطبق على الحجوزات التي تتم اعتباراً من 1 يناير 2015م.

وفي هذا السياق، أضاف المصدر أن إقرار هذه الآلية ـــ المطبقة على نطاق واسع لدى شركات الطيران العالمية – جاءت امتداداً لمنظومة الخدمات التي تهدف لخدمة أكبر شريحة من المسافرين الكرام، كما أنها ستحد كثيراً من عملية تدوير المقاعد جراء الحجز بموعد طويل لشراء التذاكر، وبالتالي حجب المقعد لفترات طويلة دون حاجة فعلية، مما يحرم الآخرين من الاستفادة من السعة المقعدية، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الوسطاء غير النظاميين الذين يتصيدون المقاعد المتاحة ويعرضونها على الآخرين مقابل رسوم باهضة.

هذا، وقد أوضحت "السعودية" أن الرسوم المعتمدة لإعادة الحجز وتغيير موعد السفر إلى جانب إعادة الإصدار وتغيير خط السير فضلاً عن الاسترداد، تتراوح بين 50 ريالا و140 ريالا حسب درجة السفر والخدمة المطلوب، إضافة إلى 50% من قيمة التذكرة في حال فوات موعد الرحلة دون السفر ودون إلغاء الحجز.

وأوضحت "السعودية" لعموم المسافرين الكرام بأنهم وبمشيئة الله سوف يلمسون الفائدة المرجوة من تطبيق هذه الآلية، لاسيما من ناحية الوفرة في السعة المقعدية ضماناً لخدمة من هم في أمس الحاجة للسفر.