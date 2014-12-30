إذا خرج الدواء عن وزارة الصحة فقد تكون الحال أحسن

تتعدد مرجعيات الدواء واستيراده وإقراره في بلادنا . فثمة أدوية تصرفها المشافي فقط ولا توجد في الأسواق، وإذا تعذّر استيراده باختلاف أسعار الصرف التي تتحكم في تنفيذ التوريد فالمريض عليه الانتظار.

ومن العثرات البيروقراطية جعل تلك الأدوية مربوطاً تأمينها بأنظمة قديمة وسلسلة من الروتين.

ثمة حالة مأساوية يعيشها الآن من تدعو حالتهم إلى مراجعة المستشفى كل ستة أشهر للحصول على الأدوية الخاصة بمرضى القلب فمن ضمن خمسة أدوية لا تصرف صيدلية المستشفى سوى نوعين. أما الثلاثة الباقية فهي غير متوفرة..!. وقيل إن عدم توفرها راجع إلى امتناع الموردين عن توفيرها بسبب عدم توفر البنود المالية.

هذه الأدوية - والتي قد تتوقف عليها حياة السعوديين - تنعدم أيضاً حتى في الصيدليات الأهلية. والسبب .. الذي قد يثير السخط والعجب.. والمرارة والغضب.. فإن أحد الفاهمين بأسرار استيراد الدواء أن وزارة الصحة تقوم بتسعير الأدوية بداية كل عام وتمتنع عن تعديل الأسعار طوال العام. وإذا عرفنا أن بعض الأدوية تستورد من أوروبا باليورو الذي يتذبذب أمام الدولار بما يفوق النسبة المخصصة لأرباح الموردين، فقد امتنع الموردون عن استيرادها لما يعنيه ذاك من خسارة مادية. والدواء المعدوم والبحث عنه يجعلان المريض يائساً أو فاقد الأمل وقانطاً بكل ما له صلة ببيروقراطية الأنظمة.

يبقى خطر انتشار الأدوية المغشوشة أكثر تهديداً من توفر الدواء ذاته، فهي لا تحرم المرضى من العلاج فحسب، وإنما تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، إلى جانب استنزاف الموارد المالية للبلد المستهدف. فإذا انعدم أو قل الدواء الصحيح تحركت عصابات الدواء المغشوش إلى ضخ الكثير منه إلى بلادنا .

أعتقد أن ثمة أدوية بحاجة إلى الدعم، فالحاجة إلى الدواء تجعل مرض الشخص عبئاً نفسياً ومادياً ثقيلين.

ولا أعرف فائدةً للدواء بعد الضجر والإرهاق والعناء.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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