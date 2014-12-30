إطلاق حاضنة تطوعية في جامعة الملك سعود

أقر المجلس التنفيذي للمدينة الطبية في جامعة الملك سعود إطلاق "حاضنة تطوعية وطنية مفتوحة" لتبني فكرة التطوع في المجتمع، لتكون مكاناً تتوفر فيه بيئة العمل الاجتماعي التحفيزي بعيدا عن النمط التقليدي.

وأوضح مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، أن المدينة الطبية تهدف من إنشاء الحاضنة التطوعية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وغرس مفهومها في المجتمع، وإبراز أهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في تهيئة مناخ ترويحي للمرضى والمتطوعين من خلال تنظيم وإقامة فعاليات ثقافية وترفيهية، وحملات تطوعية لصالح المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن الحاضنة ستفتح فرصا لشباب الوطن المتبنين لفكرة العمل التطوعي من خلال تقديم التسهيلات لتنفيذ الحملات التطوعية المجتمعية.

ومن جانبه، أكد وكيل كلية الطب للشؤون الأكاديمية رئيس المجلس التنفيذي لمشروع الحاضنة التطوعية الوطنية، الدكتور فيصل السيف، أن الحاضنة ستدعم شرائح المجتمع الراغبين في المشاركة بالخدمة التطوعية، وتوفير الفرصة لهم بهدف استثمار الطاقات، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا المجال.