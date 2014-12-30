الأمير سلمان:ما يميز هذه البلاد حرص قادتها على الخير

رعى ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد وذلك بفندق الفيصلية في الرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال الأمير سلمان في كلمته خلال الحفل " في هذه الليلة المباركة يسعدني أن أكون بينكم في حفل جائزة الملك خالد - رحمه الله - ، هذه الجائزة التي تحمل اسم رجل عزيز علينا جميعاً ، كانت له بصمة واضحة في مسيرة وتاريخ بلادنا".

وأضاف "إن مما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه ، وما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات ، سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البلاد ، أو سواها ، إلا جانب واحد من الجوانب المشرقة لبلادنا".

وأوضح الأمير سلمان" وفي هذه الليلة التي نحتفي فيها بالفائزين بجائزة الملك خالد - رحمه الله - نستذكر كثيراً من إنجازاته وصفاته الحميدة ، وما تميز به من كريم خلق وصدق وصلاح ، وحرص على كل ما فيه الخير لهذه البلاد ، ونحمد الله تعالى أن رأينا هذه الصفات ونراها في جميع ملوك هذه البلاد ، منذ عهد الملك المؤسس - رحمه الله - إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - ، الذي حققت بلادنا في عهده الميمون إنجازات كبيرة على مختلف المستويات".

وأضاف "وفي الختام ، أبارك للفائزين في مختلف أفرع الجائزة ، كما أشكر الابن فيصل وجميع أبناء وبنات الملك خالد - رحمه الله - على ما يبذلونه من جهد متواصل للرقي بهذه الجائزة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد".