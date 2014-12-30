الحصين: لا يوجد مشروع للمياه متعثر بتبوك

أكد وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أنه لا يوجد مشروع للمياه متعثر في منطقة تبوك، وإنما هناك مشاريع متأخرة لتعارضها مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية لأهالي المنطقة.

وأوضح في تصريحات صحافية بعد جولته التفقدية، اليوم، لمجمع مشروع مياه تبوك الشامل، أن الوزارة حريصة على تنفيذ مشاريعها التنموية وفق جدول زمني محدد وسط متابعة دقيقة لكل مشروع".

وقال "نقف اليوم على سير العمل في أحد أكبر المشروعات وأضخمها بالمملكة، والذي سيعزز من إمكانيات المنطقة ويغطي احتياجاتها المائية، مشيرا إلى أن المشروع يسير على ثلاث مراحل، الأولى ستغطي مدينة تبوك، وهي مرحلة مكتملة كلياً وطاقتها الاستيعابية ستفي باحتياجات المدينة للعشرين عاماً القادمة، والعمل الآن يجري على إكمال توصيل المياه إلى مركز الشرف، ومنه إلى مركز شرماء الذي سيغطي كامل احتياجات القرى التابعة للمركزين بطاقة استيعابية تقدر بـ36 ألف متر مكعب".

وأضاف وزير المياه والكهرباء أن "المشروع يعد من المشاريع المطمئنة، وأن منطقة تبوك تعد من المناطق ذات الاكتفاء المائي العالي"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي ستنفذها الوزارة بدءا من هذا العام في جميع مناطق المملكة، خاصة بعدما تم اعتماد 17 مليار ريال لهذه المشاريع في ميزانية السنة الحالية، واعتماد 15 مليار ريال للمؤسسة العامة لتحلية المياه لوجود مشاريع ضخمة تخصها على الساحلين الغربي والشرقي".