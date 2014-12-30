القبض على ساحر في الرياض

قبضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض على ساحر يقوم بأعمال سحرية للعطف بين الزوجين.

ووفقاً للبيان من الهيئة فإنه توفر لدى مركز الهيئة معلومات عن وجود ساحر يزعم قدرته على التوفيق ما بين الزوجين من خلال السحر، وقام بإعداد عملين لأحد المواطنين بقيمة 30 ألف ريال، بالإضافة إلى قيامه بطلبات عادة ما يطلبها السحرة مثل أسماء الأشخاص وذويهم وأشياء من أثرهم وطلب التقرب بالذبح لغير الله.

وأضاف البيان "وبعد التثبت من صحة البلاغ تم ضبط الساحر بالجرم المشهود وقد ضبطت لديه عدة أعمال وطلاسم سحرية بالإضافة إلى ثبوت قيامه بهذه الأعمال مع أشخاص حيث ضبطت اتصالات بينه وبينهم توثق جرائمه".