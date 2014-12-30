انخفاض درجات الحرارة على خمس مناطق

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاضاً في درجات الحرارة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، نجران.

كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئياً على مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون بمشيئة الله تعالى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.