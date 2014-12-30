تدشين المواقع الإلكترونية لعدد من أمانات الرياض

دشن الدكتور ابراهيم الدجين أمين منطقة الرياض المكلف، مساء أمس الاثنين الموافق 7 ربيع الأول 1436هـ المواقع الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية التالية: الروضة، العريجاء ونمار والبطحاء وذلك خلال اجتماع المجلس البلدي بالملز.

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ خطة الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية لتطوير كافة المواقع الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض. وقد تم تطوير الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لصحة البيئة بحيث يحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة في بوابة خدمات البلدية الإلكترونية.

كما قامت أيضا بتوفير كافة الاشتراطات والضوابط ونماذج العقود والأنظمة واللوائح بالإضافة إلى الدلالة مثل دليل تصميم الأرصفة والجزر بالطرق والشوارع ودليل أعمال التمديدات ودليل تصميم الجسور , وغيرها ليكون الموقع الإلكتروني بمثابة المرجع لكافة متطلبات واحتياجات المستفيد .

ويمتاز الموقع الإلكتروني لصحة البيئة باحتوائه على عدد من الخدمات التي تهم المواطن مثل: خدمة إصدار شهادة صحية بدل فاقد، تجديد شهادة صحية، الاستفسار عن شهادة صحية، خدمة الاستعلام عن بيانات مراقب والشهادات الصحية للعمال، مع إمكانية الاستعلام عن المخالفات من خلال الموقع الإلكتروني.

كما يوفر الموقع معلومات عن أخبار الإدارة العامة لصحة البيئة والفعاليات التي تقدمها بالإضافة الى بيانات عن المشاريع التي تقوم الإدارة بتنفيذها والتقارير السنوية.

وعلى صعيد اهتمام الإدارة بتوعية المواطنين وفرت الادارة العامة لصحة البيئة في موقعها الإلكتروني بعض النصائح والوثائق التوعوية الخاصة بالصحة العامة.

كما تم الانتهاء من تطوير مواقع البلديات: الروضة، العريجاء، نمار والبطحاء وذلك بهدف التسهيل وخدمة المواطن عبر تقديم حزمة من الخدمات الالكترونية المرتبطة ببوابة خدمات البلدية الالكترونية، إضافة الى ان المواقع الالكترونية للبلديات تحتوي على خدمة خاصة بالفعاليات والمناسبات التي تقام خلال فترة محددة، وكذلك على آخر الأخبار والإنجازات والإحصاءات وأيضا تقارير ودليل الإجراءات البلدية، ومكتبة الصور والفيديو.