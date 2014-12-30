هيئة الغذاء تحظر استخدام لحوم الدواجن من إيطاليا

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (VENETO) الإيطالية، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ، إلى أنها استثنت من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على الفيروس، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة للقضاء على الفيروس، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في إيطاليا.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الحظر سيستمر إلى حين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية، واعتماد منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها فيها، مؤكدة استمرار العمل بقرارها بتاريخ 5 /11 /1434هـ، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (EMILIA-ROMAGNA) بإيطاليا، لظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.