وزارة الصحة تفتح باب الابتعاث لـ 750 من موظفيها

أعلنت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث في وزارة الصحة عن فتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي لـ 750 موظفاً من منسوبي الوزارة السعوديين من موظفي الباب الأول والتشغيل الذاتي لعام 1436هـ 2015م للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الصحية والإدارية.

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات الترشيح سيبدأ - بإذن الله - ابتداء من 13 / 3 / 1436هـ الموافق 4 / 1 / 2015م ولمدة شهرين، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقا من استراتيجية وزارة الصحة لبناء الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة والعمل على تطوير قدرات منسوبيها والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية وبما ينعكس إيجاباً على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعت الإدارة الراغبين في الابتعاث الحصول على قبول من إحدى الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ فتح باب الترشيح، وتقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الحساب الشخصي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة www.moh.gov.sa.

ووضعت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث في وزارة الصحة منهجية علمية لتوزيع الفرص المتاحة للنصف الأول لهذا العام 750 مقعداً حيث تم تخصيص 50% من المقاعد السنوية للأطباء وأطباء الأسنان وعددها 367 مقعداً، فيما تم توزيع باقي المقاعد وفقاً لنسبة فئات العاملين من منسوبي الوزارة من الكادر الصحي والإداري ومعايير القوى العاملة بالمنشآت الصحية للتخصصات الرئيسية والدراسة التي تمت بهذا الخصوص عن تخطيط القوى العاملة، وكذلك قائمة التخصصات ذات الاحتياج الأعلى إضافة إلى أنه تم أخذ مرئيات الإدارة المختصة بالوزارة بشأن تحديد الاحتياج مع الأخذ في الاعتبار التخصصات النادرة التي تحتاجها الوزارة.

مما يذكر أن المقاعد المقررة للابتعاث الخارجي تشمل عددا من التخصصات، ففي مجال التخصصات الصحية يوجد 5 مقاعد تخصص العلاج النووي، وفي الفيزياء الطبيعية 10 مقاعد، وفي الأسنان 5 مقاعد، وفي العلاج الطبيعي 5 مقاعد، وفي العلاج الوظيفي 10 مقاعد، وفي الأطراف الصناعية 4 مقاعد، وفي معالجة النطق 5 مقاعد، وفي العلاج التنفسي 25 مقعداً، وفي تروية القلب 6 مقاعد، وفي الوبائيات 7 مقاعد، وفي البصريات 7 مقاعد، وفي علم النفس السريري 4 مقاعد، وفي التغذية العلاجية 15 مقعداً، ومقعدان في السموم الشرعية، و20 مقعداً في إسعاف وطب الطوارئ، و30 مقعداً في المختبر وبنك الدم، فيما يشمل تخصص الصيدلة 50 مقعداً، والتمريض 85 مقعداً، والأشعة 20 مقعداً، في حين تشمل التخصصات الإدارية 68 مقعداً تضم تخصصات عديدة منها إدارة أعمال وإدارة صحية وتثقيف وتعزيز الصحة وإدارة المعلومات الصحية وإدارة الجودة الشاملة وإدارة المخاطر السريرية وغيرها.