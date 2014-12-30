"التربية" تنفي ممارسة رقصة الزومبا بمدرسة بجدة

نفت وزارة التربية والتعليم ما تم نشره من مزاعم حول قيام إحدى مدارس جدة بإحياء حفلات براقصات الزومبا. وقالت التربية في بيان صحافي اليوم: إنه بالتحقق عن الخبر المنشور في صحيفة "الشرق" تحت عنوان "مدارس جدة تحيي حفلاتها براقصات الزومبا" اتضح ما يلي:

أولا: تم التحقق من الخبر ولم يثبت ما ورد من مزاعم عن وجود رقصات الزومبا في إحياء حفلاتها.

ثانيا: الخبر أشير فيه إلى الاستناد إلى ما أسميت بمدربة، وهي لا علاقة لها بالتربية وليست من منسوباتها.

ثالثا: جميع المناسبات الخاصة بالطالبات في مدارس البنات تتم في ظروف تربوية وفق الأنظمة والعادات.

رابعا: جميع الحفلات في المدارس تتم بحضور القيادات التربوية من مشرفات تربويات ومسؤولات ولم يرصد أي تجاوزات.

خامسا: تأمل التربية من جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إليها للتأكد من المعلومات التي يدلي بها البعض ممن لا علاقة لهم بالتربية.