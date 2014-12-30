"العمل" تنفي السماح باستقبال العمالة اليهودية

توضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سماح وزارة العمل باستقدام عمالة من معتنقي ديانة محددة، أوضح المركز الإعلامي لوزارة العمل أن ما تم نشره ليس بقرار ينص على السماح بعمل من يعتنق ديانة محددة، وإنما هو إجراء إلكتروني متبع في نموذج التقديم للخدمة في خانة الديانة في الموقع المشار إليه، ووجود هذا الخيار لا يعني بالضرورة السماح بالاستقدام من عدمه، فالغرض هو توثيق الحالة النظامية وشمولية الخيارات، أما الاستقدام فهو خاضع لعدد من الإجراءات المنظمة التي تتبع فيها الوزارة تنظيمات الدولة فيما يخص الدول التي يسمح منها الاستقدام من عدمه، ولمعرفة إجراءات الاستقدام يمكن زيارة الموقع من خلال الرابط http://portal.mol.gov.s.

الوزارة أصدرت هذا البيان بعد تداول خبر أن العمالة من الديانة اليهودية مسموح لها بالعمل في السعودية، وفق البرنامج الإلكتروني الخاص بالتقديم من أجل الحصول على العمالة من خلال موقع الوزارة، وهو ما استدعى هذا التوضيح من قبل الوزارة.