1227 مخالفة على المنشآت النسائية في الشرقية

أصدرت إدارة الرقابة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 1435هـ، 1227 مخالفة، من خلال الجولات الرقابية على المنشآت النسائية الواقعة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ووجود شهادات صحية للعاملات، وخلوّهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة، وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن تلك الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، مبيناً أن إجمالي الجولات بلغ 494 جولة ميدانية، تضمنت 2115 زيارة للمنشآت، نتج عنها إغلاق منشأتين، ومصادرة 1778 مستحضراً من منتجات ومستحضرات ومواد مجهولة المصدر، كما تم تحرير 662 إنذاراً، و445 تعهداً.

وأفاد الصفيان أن هناك بعض المنشآت تمارس أنشطة مخالفة، وبعضها تعاني من سوء في نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، إلى جانب سوء النظافة العامة للموقع، مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية، مطالباً في الوقت ذاته النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها.