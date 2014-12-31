إحباط عملية تهريب أكثر من ألفي كيلوغرام من الحشيش

أحبطت دوريات حرس الحدود الأسبوع الماضي في مناطق الشرقية ومكة المكرمة وجازان وعسير، عملية تهريب أكثر من ألفي كيلوغرام من الحشيش المخدر.

صرح بذلك الناطق الإعلامي بحرس الحدود اللواء محمد بن سعد الغامدي، موضحا أن دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية قبضت على المهربين بعد مطاردة تم خلالها تبادل إطلاق النا، حيث نتج عنها إصابة أحد الضباط، إلى جانب محاولة المهربين إحراق سيارتهم لإخفاء الدليل إلا أن رجال حرس الحدود قاموا بإطفائها وضبط حوالي عشرين كيلوغراما من الحشيش وهي المتبقية من الكمية الكلية.

وأكد اللواء الغامدي أن دوريات حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة قبضت على اثنين من المهربين، وأحبطت تهريب 288 كيلوغراما من الحشيش، مشيرا إلى أن المهربين أحيلوا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأضاف أن دوريات حرس الحدود بجازان وعسير أحبطت كذلك أكثر من 300 كيلوغرام من الحشيش، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر ومادة القات.

من جانبه أكد مدير عام حرس الحدود بالنيابة اللواء البحري عواد بن عيد البلوي أن رجال حرس الحدود مستمرون في تضحياتهم في سبيل دينهم ثم وطنهم ويؤدون عملهم بكل شجاعة وحزم ودراية بمخططات المهربين، ولديهم الخبرة الكافية بالتعامل مع المجرمين الذين يحاولون إفساد شبابنا، داعيا المواطنين للتعاون مع رجال الأمن كافة لما فيه مصلحتهم وحفاظا على وطنهم.