إطلاق برنامج لحفظ معلومات المناخ وأرشفتها إلكترونياً

دشن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر أمس الثلاثاء مركز إنقاذ المعلومات الأرصادية التاريخية، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1950م، بحضور مدراء مرافق الأرصاد بالدول العربية، ونخبة من المختصين من الهيئات والمنظمات العربية والجامعات السعودية.

إلى ذلك، أوضح وكيل شؤون الأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام بأن : "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحث الدول للحفاظ على المعلومات التاريخية، التي تعتبر إرث لا يمكن فقده، وقد استعانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بخبراء عالميين من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لوضع الخطط والاستراتيجيات والتجهيزات الفنية، لإنشاء مركز لإنقاذ المعلومات التاريخية". وأضاف الدكتور أيمن : "سعت الرئاسة لإنشاء هذا المركز بمواصفات عالية الجودة، وقامت بتدريب كوادر وطنية للعمل في هذا المركز، والذي يعتبر الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف الرئاسة بأن تتوسع في أعمال هذا المركز، ليصبح مركزا يخدم العالم العربي، وتولي إنقاذ المعلومات الأرصادية التاريخية للدول الأعضاء بالجامعة العربية".

وانتهى وكيل شؤون الأرصاد إلى أن : "هذا المركز سوف يساهم بتقديم المعلومات للجامعات ومعاهد الأبحاث لفترات طويلة، كما أن هذه المعلومات ستخدم المراكز العالمية والإقليمية، التي تشغلها الرئاسة حاليا".