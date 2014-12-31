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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اليوان قادم

ولو أن من الصعب نطقه وتهجيته، إلا أن هذا سيتغير بأسرع مما نتصور، وهو إذا لم تكن تعرف العملة الصينية، ويقال الآن إن الاقتصاد الصيني هو ثاني اقتصاد في العالم من حيث القوة والعافية، ولهذا فمن المنطقي أن يكون اليوان ثاني عملة فيه، ويتقدم على اليورو والفرنك السويسري إلا أن الصين لا تنتظر حتى يشرع المنطق في فعله، أي أنها تسعى لكي يكون اليوان العملة الأولى، فقد أعلنت منظمة التبادل التجاري الأجنبي الصينية، أنها وروسيا وماليزيا ونيوزيلاند ستبدأ في استخدام عملاتها المحلية في مبادلاتها التجارية بدلا من الدولار، وذلك اعتبارا من 29 ديسمبر، وقبل ذلك في أوائل ديسمبر أعلن وزير التجارة الصيني جاو هوشينج أن الصين ستزيد حجم تبادلها التجاري مع روسيا للحد من انخفاض سعر الروبل أمام الدولار، مع ما يجري في نفس الوقت من زيادة توجه الصين لزيادة حجم تجارتها الدولية، وكل هذا كما ألمحت سيؤدي في المستقبل المنظور، ولا أخاله بعيدا، إلى إحلال اليوان محل الدولار كالعملة الأولى، أو في أسوأ الأحوال كرديف لها، فما الموقف الذي سنتخذه هنا في المملكة أمام هذا المستجد، علما بأن معظم احتياطياتنا بالدولار، كما أن عملتنا مرتبطة به؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/1008661

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