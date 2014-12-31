خطة عادل فقيه لزيادة دخل الأسر

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على أهمية دعم العمل من المنزل، نظراً لما يوفره من فرص عمل جيدة للنساء تتناسب مع ظروفهن من جهة وتحقق دخول مادية مناسبة من جهة أخرى، معتبراً أن إقامة معرض "منتجون" للمستثمرات من المنزل في دورته الثانية، والذي أصبح موعداً سنوياً لانطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية النسائية، من شأنه تحفيز وتشجيع هذا النوع من الأنشطة، والتسويق لها، بما يضمن التوسع في منتجاتها وتطوير أدواتها.

أتى ذلك خلال جولة قام بها الوزير مساء أمس في آخر أيام المعرض الذي استمرت فعالياته على مدى الـ6 أيام الماضية، وأبدى معالي الوزير شكره للغرفة التجارية الصناعية بالرياض على حرصها على إقامة هذا المعرض، معتبراً ذلك بالترجمة الحقيقية لتوجيهات القيادة الحكيمة والقرارات الملكية التي نصت على دعم وتشجيع الأسر المنتجة، حيث إن المعرض وما شهده من مشاركات ومنتجات عالية الجودة وإقبال من الزوار، يؤكد على تحول الفكرة إلى واقع ملموس يبعث إلى التفاؤل، وضمان حصول العاملات من المنزل على حصصهن في السوق.

وأضاف فقيه: "واجبنا نحن في الأجهزة الحكومية المختلفة كل بدوره، أن نمكنهن من مواصلة تحقيق النجاح وتيسير فرص التسويق لهم، ودعمهن بالآليات المناسبة لضمان استمرار أعمالهن"، مشيراً إلى قيام فريق مشترك من وزارات العمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والغرف التجارية، بدراسة وبحث حال العاملات من المنزل، واستعراض احتياجاتهن، وآليات الدعم المناسبة لهن.

كما لفت الوزير إلى تكليف الوزارة لمكتب استشاري محلي لإعداد دراسة شاملة ووافية لتفعيل توصيات ورش عمل أقيمت حول العمل في المنزل، ووضع الحلول المقترحة للجوانب التنظيمية والتشريعية وآليات التدريب والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة وبرامج الدعم التي تقدمها الجهات أو المقترحة، حيث تم الانتهاء من الدراسة ويجري العمل حالياً على استنباط مبادرات ومشاريع وبرامج منها لتفعيل نتائج الدراسة ومشاركتها مع مؤسسات سوق العمل ذات العلاقة خصوصا صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية وشركة تكامل وكل الجهات ذات العلاقة، وينتج عن هذه الورشة حلول قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى تنفذ على مراحل.

وأضاف: "خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم العمل على إعداد وثيقة لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة" وصياغتها كمخرج نهائي للبرنامج بحيث تتضمن هذه الوثيقة المبادرات والمشاريع المقترحة لتفعيل العمل من المنزل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة صاحبة الاختصاص، خصوصا أنه يوجد فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية مُكلف لوضع آليات لتنظيم عمل الأسر المنتجة وتُشارك وزارة العمل ضمن هذا الفريق.

