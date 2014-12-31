(اللي رجله في النار مش مثل اللي رجله في المويه) نتذكر هذا المثل كلما مرت بنا حالة تباطؤ حيال أمر ملح يستوجب السرعة كون شخص ما يعاني معاناة تحيل حياته عذابا بينما من بيده تخليصه من عذاباته يتلهى ويماطل، تذكرت هذا وأنا أطلع على مشكلة إحدى السيدات (شافاها الله) وهي تروي قصتها وقد بدأت روايتها بأنها استنجدت بالديوان الملكي طلبا لأمر علاج على حساب الدولة ولم يمض يوم واحد على طلبها حتى تلقت الموافقة.. هذه السرعة المتناهية في الإجابة قابلها بعض موظفي وزارة الصحة بالمماطلة ووضعوا أرجلهم في الماء البارد ولتحرق النار رجل واطيها.. القصة يا سادة أنه صدر أمر سام من الديوان الملكي بالموافقة علاج سيدة على نفقة الدولة كونها تعاني من سرطان الثدي (مصابة بثلاثة أورام خبيثة) وقد صدر الأمر ببرقية عاجلة لوزير الصحة (خلال 24 ساعة من الطلب) ولأن وزير الصحة السابق أوجد تنظيما يوجب مرور أوامر العلاج بمكتبه قبل أن تحول الحالة إلى المستشفى مباشرة، فكان من نصيب قرار علاج المرأة المصابة بالسرطان سلوك هذا الطريق ومن هناك شد الرحال في رحلة بطيئة ركوبته بيروقراطية الروتين ليدور بين مكاتب الوزارة من الرياض إلى جدة (مع أنه برقية عاجلة) وحين استقر في مكتب التخصصات الطبية بجدة استكمل دورانه في مكاتب اللجنة الطبية وما زال دائرا بين موظفيها، وعند مراجعة الهيئة الطبية بجدة أبدى أحد مسؤوليها استغرابا في غير مكانه حين قال: إنه لا يصدر أمر سام من الديوان الملكي لغير السعوديين .!

ألا يعلم هذا المسؤول أن من ألقاب بلادنا أنها مملكة الإنسانية وأن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يستضيف أناسا من خارج السعودية لعلاجهم بمملكة الإنسانية فكيف الحال بمن هم داخل البلد.

المهم أن مماطلة موظفي الهيئة الطبية دفن القرار، وتناسوا وضع المريضة الحرج والخطر على حياتها وتناسوا أيضا أن المرض سريع الفتك ولا يسير على راحلة البيروقراطية والروتين ولو أن بعض موظفي وزارة الصحة وأعضاء الهيئة الطبية بالرياض وجدة أدوا واجبهم بالمسؤولية الدينية أو الوظيفية وسهلوا تسريع الأمر السامي بتحويل المريضة للمستشفى لإجراء عملية استئصال ثلاثة أورام خبيثة لما كان تعليق الأمر السامي وتباطؤ وصوله يكون نتيجته تضخم الورم من خمسة سنتمتر ليصل إلى التهام ربع الصدر.

الجدير بالذكر أن المريضة ما زالت في مشاوير المراجعات وإلى الآن لم يتم تحويلها للمستشفى.. لا يوجد تعليق سوى جملة يمكن أن تقال هنا وهي: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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