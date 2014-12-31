شروط التعيين على المرتبتين السادسة والسابعة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن الوزارة حرصاً منها على تمكين أكبر عدد ممكن من المسجلين (رجال) في برنامج التوظيف جدارة ممن يحملون الدرجة الجامعية غير التربوية لدخول اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم-1)، الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة من 11-12/4/1436هـ بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم, فقد قررت الوزارة إعادة فتح المجال للتسجيل خلال الفترة من 14-16/3/1436هـ، بعد أن انتهت فترة التسجيل لهذا الاختبار على موقع المركز والتي كانت خلال الفترة من 1–7/3/1436هـ.

وأوضح الخنين أن أداء هذا الاختبار شرطاً أساسياً للتقديم على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام للمرتبتين السادسة والسابعة من الفئة المستهدفة، وهم الحاصلون على درجة البكالوريوس في التخصصات غير التربوية ممن ليسوا على رأس العمل بوظائف في نفس مستويات الدخول المحددة لمؤهلاتهم العلمية أو تفوقها، وذلك ابتداء من المفاضلة القادمة لهذه الوظائف والتي ستعلن في العاشر من شهر جمادى الأولى المقبل، علماً أنه لا توجد درجة للاجتياز بحيث يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للدرجة التي حصل عليها المتقدم .

وأضاف الخنين أن على جميع الحاصلين على درجة البكالوريوس من الرجال المتقدمين على برنامج جدارة (غير التربويين) ممن لم يسبق أن سجلوا خلال الأسبوع الماضي بسرعة التسجيل، وحجز موعد ومكان الاختبار على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم, علماً أنه لن يسمح بدخول الاختبار لغير المسجلين، وأضاف أن أداء هذا الاختبار شرطاً لدخول الاختبارات التخصصية القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية إلى أن هدف اختبارات الاختيار الوظيفي في الوزارة تعزيزاً للجدارة في شغل الوظيفة العامة المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.

واختتم الخنين تصريحه بأن هذه الاختبارات جميعها مجانية ولا يتحمل المتقدم أي مقابل مالي، ويمكن للمتقدمين الحصول على جميع المعلومات الخاصة بمحتوى الاختبار مع الأمثلة التدريبة والنشرة التعريفية للاختبار على موقع الوزارة الخاص ببرنامج الاختيار والتقييم من خلال الرابط التالي:

http://www.mcs.gov.sa/ASCSP/Exams/EmpSelectionExams/KnowledgeExmas/Pages/Default.aspx