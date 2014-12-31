صحة جدة تختتم غداً فعاليات العيادة المتنقلة للتدخين

تختتم صحة جدة غداً الخميس فعاليات العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين الثانية والتي نظمتها إدارة الصحة العامة بجدة، ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين والمقامة في مركز "ردسي مول" التجاري, والتي استمرت لمدة ثلاثين يوماً بحضور 3000 زائر من مختلف الفئات العمرية من بينهم (810) مدخنين تم تقديم الخدمات العلاجية والسلوكية لهم لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين .

وقد صرحت مدير برنامج مكافحة التدخين الدكتورة منال شمس أن الفعاليات تهدف إلى توعية المجتمع بأضرار التدخين وطُرق الإقلاع عنه، وكذلك ارتباطه بكثير من أمراض العصر ومدى تأثيره في تفاقم وسوء الحالة المرضية لبعض هذه الأمراض عند المدخنين، ومن حولهم مثل ضغط الدم, وأمراض القلب والسكري, ومن ناحية أخرى تهدف العيادة المتنقلة لكسر الحاجز النفسي الذي قد يجده المدخن إذا فكر في الذهاب للعيادة الثابتة في المراكز الصحية والوصول إلى أكبر عدد من المدخنين بتواجدها في أماكن التنزه أو أماكن العمل.

ويقوم على العمل بهذه العيادة تحت إشراف منسق الفعالية الدكتورة نجاة قاري كادر طبي وفني مؤهل لتعريف الزائرين بخدمات برنامج مكافحة التدخين العلاجية والتثقيفية والتوعوية, وتقديم العلاج السلوكي والدوائي للمدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين, حيث إنه بالإضافية إلى ذلك هناك فريق عمل بالعيادات الثابتة لمكافحة التدخين يقوم بالتواصل مع مراجعي العيادة المتنقلة بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة لمتابعتهم .