ضبط ٢١٣ حافلة لنقل المعلمات

نفذت إدارة مرور منطقة الرياض حملات مكثفة خلال الأسبوع الحالي على المركبات المستخدمة في نقل الطالبات والمعلمات ، لتأكد من الرخص التشغيلية، ووسائل السلامة.

وفي تفاصيل أوضحها الناطق الاعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد حسن الحسن ، انه تابعت الحملات عملية التأكد من وسائل السلامة للمركبات مثل إزالة المقاعد الأساسية للمركبة، ومدى استيعابها لأعداد الركاب، وأهلية سائقيها للقيادة وتطبيقهم للأنظمة المرورية وتقيّدهم بالسرعات النظامية على الطرق الخارجية السريعة والداخلية بما يضمن سلامة مستخدميها والآخرين من مستخدمي الطريق. وأشار الحسن انه أسفرت الحملات عن ضبط ٢١٣ حافلة مخالفة جرى توقيف عدد من سائقيها بعد تأمين نقل المعلمات والطالبات، إضافة إلى تحويل عدد من المخالفات لجهات الاختصاص لإكمال اللازم من الإجراءات.