طبيباً.. مياه السخانات سامة وغير صالحة للشرب

يتداول بين المستخدمين مقطع فيديو لمواطن يقوم بتنظيف سخانه الكهربائي (الذي يستخدم لتدفئة المياه خلال فصل الشتاء)، ويظهر في الفيديو خروج كمية كبيرة من الأتربة والصدأ خلال عملية التنظيف، كما تحدث المواطن عن ضرر استخدام مياه السخان في تجهيز حليب الأطفال، أو استخدامها في إعداد الشاي أو القهوة .

"العربية.نت" اتصلت بالدكتورة عفاف السيد أخصائية الطب الباطني، لسؤالها عن تأثير مياه السخان على جسم الإنسان، وأجابت: "إن الصدأ الموجود في السخان يعتبر مادة سامة، وهي تشكل خطراً على صحة الإنسان، سواء الطفل أو الإنسان الكبير، كما يجب أن لا تستخدم مياه السخان في تجهيز أي مشروبات أو مأكولات، ويجب أن يقتصر استخدام المياه الموجودة به فقط على عملية التنظيف، حفاظاً على الصحة من التعرض لحالات التسمم بسبب الصدأ" .