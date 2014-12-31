منح لقب حكيم العرب إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز

حصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على لقب حكيم العرب نظراً لدوره الكبير في دعم الشعوب العربية والعمل على وحدة الأمة العربية وعدم تشتتها.

جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته منظمة الشعوب والبرلمانات العربية وزع في العاصمة المصرية القاهرة اليوم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، حصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شخصية عام 2014م على مستوى العالم العربي، تقديراً للإصلاحات الكبيرة التي يقوم بها في مصر منذ توليه مهام منصبه.

ونالت شخصيات عربية أخرى عدداً من الألقاب التي تضمنها الاستطلاع الذي بدأ منذ يوم 15 نوفمبر الماضي بمشاركة 500 ألف مواطن على مستوى الدول العربية وذلك نظير إسهاماتها في نهضة بلدانها ودعم العمل العربي المشترك.