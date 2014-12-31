هيئة التخصصات الصحية تطلق "البطاقة المدمجة"

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، عن بدء المرحلة الثانية من نظام دمج قرار التصنيف والتسجيل المهني (البطاقة المدمجة) للممارسين المحدثة بياناتهم من المتقدمين للتصنيف والتسجيل، بدلا عن النظام السابق الذي بموجبة يمنح الممارس الصحي شهادة التصنيف المهني (الشهادة إلكترونية) إضافة إلى بطاقة التسجيل المهني.

وأوضح أن النظام الجديد في هذه المرحلة سيستكمل متطلباته لإصدار البطاقة المدمجة لجميع المتقدمين للهيئة خلال الستة أشهر القادمة في حين ستصدر حالياً بعض القرارات والبطاقات بالصيغة القديمة وهي لطلبات سبق تقديمها للهيئة، قبل إطلاق المرحلة الثانية للنظام.

وأكد أن الهيئة تمضي قدماً في أتمتة جميع أعمالها وخدماتها انسجاماً مع التوجيهات السامية، انطلاقا من رغبة الهيئة في التسهيل على جميع الممارسين الصحيين في المملكة.