2000 حافظة لماء زمزم

وفرت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عدداً من الخدمات المتعلقة بسقيا زمزم داخل الحرم المكي الشريف، منها المشربيات الرخامية داخل المسجد الحرام بأكثر من 316 مشربية و2000 حافظة مخصصة لماء زمزم المبارك.

وأوضح مدير الإدارة المهندس أحمد بن معتوق المطرفي أن نحو 63 موظفاً يعملون بالإدارة على مدى الأربع والعشرين ساعة لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل، والإشراف على تهيئة وتجهيز السقاية داخل المسجد الحرام .

وبين أن الإدارة تقوم بعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار، مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات والإشراف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات، التي يصل عددها إلى 750 عاملاً لتعبئة الحافظات داخل المسجد، إلى جانب توزيع الكاسات الجديدة لشرب ماء زمزم وسحب المستعملة أولا بأول، حاثا الزوار والمعتمرين على عدم حمل ماء زمزم في أكياس أو عبوات بلاستيكية، أو الوضوء من مجمعات زمزم أو من خلال الحافظات لما يسببه ذلك من تناثر الماء على أرضيات المسجد الحرام وساحاته، مما يؤدي إلى حدوث انزلاقات لزوار المسجد الحرام، وهدرا لهذا الماء المبارك.