بالصور.. انطلاق مهرجان العسل الرابع بمجاردة #عسير

دشن محافظ المجاردة عبد الله الرعيني مهرجان العسل الرابع بالمحافظة شمال منطقة عسير مساء الخميس.

وحضر المهرجان، الذي أقيم في قرية ربوع بلادي التراثية، أمين منطقة عسير المهندس صالح القاضي، ورئيس هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة.

وشارك 100 نحال من مختلف مناطق المملكة بالمهرجان الذي شهد تنوع العرض ما بين عسل السدر والشوكة والضهيانة المجرى. وتراوحت الأسعار من 200 إلى 600 ريال للكيلو الواحد، كما شاركت الأسر المنتجة بالأكلات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة وتم تقديم بعض الرقصات الفلكلورية التي تتميز بها محافظة المجاردة.