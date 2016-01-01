مقتطفات الجمعة

* يقول الخبر: إن وزارة النقل تعتزم إصدار توجيه بمنع تجول سيارات الأجرة "الليموزين" داخل المدن، بدءا من العام المقبل، بحيث يتم طلب سيارة الأجرة خلال الهاتف عبر نظام إلكتروني. هذا خبر جميل، يخفف زحام الشوارع، لكني لست متفائلا بتطبيقه، لاستحالة ذلك بالإمكانات الحالية!

* يقول الأخ الكريم محمد الغامدي: اطلعت على مقالك الرائع حول مشاركه المواطن في إدارة الشأن العام، فوددت القول: إن إشراك المواطن في إدارة الشؤون العامه تحتاج إلى قوانين وتشريعات تحدد ملامح التعاون وحدوده. فهل يمكن مثلا أن نقول: لكل مواطن حق في معاقبة أي مجرم يشاهده، وإذا فعل ذلك ما هو مصيره؟. كذلك حينما تم إطلاق يد المحتسبين في الهيئات ماذا كانت النتيجة؟! إشراك المواطن دون تشريعات قد يؤدي إلى فوضى، يجب على كل مؤسسة أن تتحمل مسؤولياتها!

* يقول قارئ كريم: أنا موظف بإحدى شركات الاتصالات السعودية، ولك أن تتخيل أن هناك وظائف يشغلها أجانب في حين أنها تعدّ فرصا وظيفية للشباب السعودي، واللافت أن هؤلاء الأجانب يتقاضون رواتب عالية تفوق 20 ألف ريال، وحينما يتم إحلال الشباب السعودي مكانهم يصبح الراتب 6 أو 7 آلاف ريال!

* أطرف أخبار الأسبوع يقول: إن المرور سيعاقب كل من يحمل طفله أثناء القيادة. ليت المرور يتفرغ للفوضى المرورية والمخالفات الكبرى في البداية، ويترك حالات فردية لا تذكر!

* أكثر من مواطن بعث لي يشكو أعطال أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في الشوارع. ومنا إلى مؤسسة النقد لتخبرنا عن السبب، فأجهزة الصرف الآلي ليست فقط الموجودة في الرياض وجدة!

* هذا الخبر غير مكتمل: من المقرر أن تفتتح شركة "دبي للمتنزهات" منتجعا يضم 3 مدن ترفيهية وفندقين العام القادم. يفترض أن يضاف إلى الخبر عبارة: "مخصصة للعائلات السعودية"!

* أطرف أخبار الأسبوع: وزارة العمل‬ تعتزم إجراء مراجعة شاملة لسوق العمالة المنزلية، لمعالجة ارتفاع تكاليف الاستقدام! "مداعبة المواطنين مطلوبة أحيانا حتى ينسوا آلامهم قليلا"!

* نختم برقم غريب يمر دون أي انتباه: ارتفاع وفيات الأجنة في مستشفيات حائل إلى 70 حالة خلال الشهر الماضي. أين المسؤولون عما يحدث!.

* نقلا عن "الوطن"

