مكبرات الصوت أرهقتنا في بيوتنا...الضوضاء التي تحيط بنا تتزايد يوما بعد يوم، وقد اثبتت الدراسات الطبية والنفسية والاجتماعية مدى خطرها على الانسان، ولذلك كان من التوصيات الطبية ان يكون مستوى الصوت المحيط بالانسان لا يتعدى "45 ديسيبل" في النهار، ولا يتجاوز "35 ديسيبل" في الليل، حتى لا يتعرض الانسان الى الامراض والمشكلات، اما اذا وصل مستوى الصوت الى اكثر من "55 ديسيبل" وزيادة فهذا يعني بداية الضرر الحقيقي.

على المستوى النفسي وجد ان الضوضاء تسبب القلق والتوتر العصبي والنزق وسرعة الغضب وحدة المزاج، وقد ثبت بالدراسة العلمية ان بعض الامراض النفسية احد اسبابها الضوضاء، اما الاطفال فوجد انهم بتعرضهم للضوضاء يشعرون بالرعب والخوف غير المبرر، والانعكاس الهياجي كرد فعل طبيعي للضوضاء، وتعكر المزاج، ناهيك عن تأثير الضوضاء على الانتاجية والاداء والحياة الاجتماعية وكذلك تأثيرها على الصحة عامة وعلى الاذن ومستوى السمع بالخصوص..

ويستحسن هنا ان اذكر دراسة علمية عن مدى تأثر الحياة الاجتماعية بالضوضاء حيث وجد ان الاشخاص المعرضين للضوضاء الشديدة في مدينة القاهرة يعانون اكثر من المشكلات العائلية وضعف التفاهم بين الازواج اكثر من غيرهم الاقل تعرضا للضوضاء بنسبة 20 بالمئة.. وعلى مستوى الاطفال فقد وجد ان الطفل الذي يتعرض للضوضاء يصاب بالبلادة في الفهم والاستيعاب، وكذلك النشاط الحركي الزائد المرضي، وقد تم تعريض عينة من الطلاب لمستوى "47 ديسيبل" مدة اسبوع لدراسة مدى تأثير الضوضاء عليهم فظهرت هذه النتائج:

قلّ النشاط المخي وانخفض التنبيه في الجملة العصبية وبالتالي ضعف عندهم التركيز، وقل الاستيعاب واصبحوا نزقين، وارتفعت نسبة هرمون الادرينالين بنسبة 5 بالمئة، وانخفض لديهم مستوى السكر.. ما يخبرك بان الجسم اتخذ دفاعا ضد التلوث الضوضائي.

وقد جعل الله لنا البيوت لنستكن بها ونرتاح ونطلب الهدوء، ولكننا بلينا باصوات الميكروفونات ومكبرات الصوت التي تلحق بك وانت في جوف البيت، اصوات تزعج وتقلق وتفري الاعصاب، فإن كنت نائما ايقظتك، وان كنت مريضا زادت عليك مرضك، وإن كان رضيعك قد خلد الى نومه بعد جهد جهيد فسوف يقوم مفزوعا، وان كنت تشتكي الما وصداعا في رأسك بسبب الاصوات المزعجة فابشر بصداع لا ينتهي الا ليبدأ من جديد.

وهنا نشير إلى أن الانسان يسعد بصوت الاذان الذي يذكره بموعد الصلاة، وبتحصيله الاجر بترديده خلف المؤذن، في وقت قصير المقصود منه التنبيه لدخول وقت الصلاة، ولكن ان يستمر الميكروفون مفتوحا بصوت عال جدا الى حتى نهاية الصلاة، فهذه مبالغة ما امر الله بها، خصوصا وأن فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله صريحة تحث على اغلاق مكبرات الصوت بعد الاذان، كما تم تعميد المساجد بهذا الامر بوضوح عبر تعاميم وزارة الشؤون الإسلامية، ولكن لا احد يلتزم!.

بل ان الامر زاد حتى أصبح عدد الميكروفونات اكبر، ومستوى الصوت اعلى، واصبحت الاصوات تتداخل واصبح كل امام مسجد يفاخر بجمال صوته وقدرته على ايصاله الى ابعد مدى!.

* نقلا عن "الرياض"