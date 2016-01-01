ميزانية.. ترفض مظاهر البذخ والإسراف!

حظي صدور الميزانية برضا كبير وبقبول وبقناعة اجتماعية تامة رغم فرض بعض الرسوم ورغم رفع تكاليف بعض الخدمات، ولكن كل ذلك تقبله المواطن بكل قناعة مطلقة وذلك إدراكا منه بوجاهة هذه الرسوم وهذه الزيادات في هذه الأسعار وذلك تزامناً مع الظروف الراهنة العالمية والإقليمية.

هذه القناعة، وهذا القبول الاجتماعي اللذان حظيت بهما الميزانية العامة للمملكة من قبل المواطنين يؤكدان ولله الحمد ارتفاع الحس الوطني لدى المواطن في هذا الوطن، ويثبتان نمو ثقافة الفرد السعودي الاقتصادية وحتى السياسية..

وهذه أمور ايجابية تبشر إن شاء الله بالخير، فقد سخر المواطن هذا الوعي لمصلحة وطنية بحتة ولم يتوقف هذا القبول على قناعة صامتة فقط بل جسد ذلك الشعور في إعلان تأييد متتال ومتعدد الصور والأساليب من خلال الكلمات والعبارات كل حسب أسلوبه وطريقته ووفق قدراته الشخصية ما يؤكد حضور هذا الحس الوطني في مثل هذه الظروف وهذه المناسبات الوطنية الغالية.

لكن ما يجب أن يدركه المواطنون أن عليهم اليوم ومستقبلاً واجبا كبيرا اكبر من مسألة القبول والرضا بما صدرت به الميزانية.. فما يجب على المواطنين اليوم هو مسؤولية مهمة وكبيرة تتمثل في مسايرة توجهات هذه الميزانية وذلك من خلال مراجعة الكثير من أوجه الصرف الشخصي والأسري، ووجوب التخلي عن مظاهر الإسراف والبذخ التي للأسف أنها ملاحظة انتشرت في المجتمع على المستوى الفردي والأسري من خلال المناسبات والاحتفالات الأسرية والاجتماعية التي يمكن القول إنها للأسف الشديد تكرر في حالات كثيرة.. بل يمكن القول إنها مظاهر "طغت" وتجاوزت كل مبادئ وأعراف الكرم إلى عادات إسراف وبذخ في الكثير من المناسبات والولائم على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأسري، وعلى المستوى الشخصي.

الوطن اليوم يسير في ظل فكر اقتصادي مثالي ومختلف.. فكر يسعى إلى تحقيق الفائدة المباشرة والمثلى لكل بنود الميزانية من خلال أقل عملية صرف تحقق أفضل عائد.. لذلك فإن واجب الأسرة والفرد في المجتمع في هذا الوطن مسايرة هذا الفكر الاقتصادي الجديد وهذه المسايرة تتطلب مبادرات اجتماعية يبدأ بها "القدوة" في المجتمع على المستوى الاجتماعي والرسمي، هذه المبادرة تتطلب العودة نحو القناعة والبساطة في إقامة كافة المناسبات والاحتفالات الاجتماعية والأسرية وحتى الرسمية إلى ادنى قدر ممكن بعيداً عن الإسراف خاصة في الأكل وبقية جوانب ومظاهر المناسبة..

هذا يتطلب وهو الأهم العمل على "تطويع" النساء لمسايرة هذا التوجيه ووضع حدود للإسراف والبذخ والمبالغ فيه عند إقامة المناسبات الخاصة بهن حيث لوحظ أن النساء في مجتمعنا هن دوماً يقعن ضحية سهلة لمسوقين ولمنظمين غير سعوديين للحفلات والمناسبات النسائية تصل تكاليفها في كثير من الحالات إلى مبالغ خيالية جدا مخالفة لتعاليم الدين ومؤلمة جداً للفقراء والمحتاجين وللحاضرين!

أيضا أهمية مراجعة الكثير من التصرفات والعادات في سلوك الأكل، وفي المطاعم والمقاهي وثقافة الشراء والتسوق على المستوى الشخصي والأسري وحتى في ثقافة استخدام السيارات وهذه المراجعة تتطلب تقنين كل تلك السلوكيات بما لا يتجاوز حدود الإسراف والبذخ وأهمية تحكيم العقل والمنطق من اجل القضاء على هدر المال على المستوى الشخصي والأسري.

نحن في هذا المجتمع في حاجة ماسة إلى مراجعة لكل أوجه الصرف الاجتماعي والأسري والشخصي الباذخ فديننا الحنيف ينهى عن كل صور هذا البذخ والإسراف الذي نشاهده في الزواجات واحتفالات التخرج وحتى في العزاء وفي المطاعم وفي الأسواق وفي الشوارع وفي محلات التسوق.

* نقلا عن "الرياض"