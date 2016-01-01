الداخلية_السعودية: القبض على مطلوب أمني بالقديح

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إنه تم إلقاء القبض على مطلوب أمني متورط في قتل رجلي أمن وكذلك اختطاف أحد المواطنين.

وأضاف المتحدث الأمني أنه "إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 6 / 2 / 1437هـ عن تعرض إحدى دوريات الأمن بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أدائها لمهامها الميدانية بالقرب من أحد المواقع الزراعية بمدينة سيهات، مما نتج عنه استشهاد رجلي أمن، وكذلك البيان المعلن بتاريخ 27 / 1 / 1437هـ عن تعرض إحدى دوريات المرور في حي الخويلدية بمحافظة القطيف، لإطلاق نار كثيف من داخل منطقة زراعية مما نتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة (من الجنسية الهندية)، وسيارة أحد المواطنين، فقد تم بتوفيق الله تعالى، بتاريخ 20 / 3 / 1437هـ".

وتابع البيان، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإنه تم القبض على المطلوب للجهات الأمنية مفيد بن أحمد حسن العمران، في بلدة القديح، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه في تلك الجرائم ومشاركته في اختطاف أحد المواطنين ببلدة تاروت بمحافظة القطيف تحت تهديد السلاح والاتجاه به إلى منطقة زراعية ببلدة العوامية والاعتداء عليه بالضرب وتصويره وإطلاق النار عليه قبل الإلقاء به ببلدة القديح بتاريخ 7 / 3 / 1437هـ، وقد ضُبِط في حوزته سلاح رشاش وحقيبة بداخلها مسدس وقناعين للوجه وقفازات لليدين ومخدر من مادة الحشيش و( 15 ) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة.